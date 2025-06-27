Авіація Ізраїля атакувала об'єкт "Хезболли" на півдні Лівану: деталі
Винищувачі Ізраїля завдали удару по об'єкту "Хезболли" в районі замку Бофорт на півдні Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Літаки Військово-повітряних сил (ВПС) Ізраїля нещодавно атакували об'єкт "Хезболли", який використовувався для "управління своїм вогневим і оборонним комплексом" та був частиною підземного об'єкта, який раніше вже був ціллю ізраїльських ударів.
"Останніми днями Збройні сили Ізраїля виявила спроби терористичної організації "Хезболла" відновити цей об'єкт, тому терористична інфраструктура в цьому районі була атакована", - заявило військове командування.
Зокрема зазначається, що наявність атакованого об'єкта й спроба його відновити є "грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном".
Війна Ізраїлю з "Хезболлою"
Восени 2023-го після нападу ХАМАСу на Ізраїль, "Хезболла" приєдналась до конфлікту, здійснюючи ракетні та дронові атаки по території країни. У відповідь ЦАХАЛ розпочав наземну операцію проти бойовиків на південному кордоні Лівану. Пізніше сторони досягли тимчасової домовленості про припинення вогню, втім бойові дії періодично поновлювались.
Минулого місяця ЦАХАЛ атакував ракетами військові об'єкти "Хезболли", а лише нещодавно - завдав ударів по об'єктах на півдні Лівану, де зберігалися ракетні установки та склади зброї.
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