Авіація Ізраїля атакувала об'єкт "Хезболли" на півдні Лівану: деталі

Винищувачі Ізраїля завдали удару по об'єкту "Хезболли" в районі замку Бофорт на півдні Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Літаки Військово-повітряних сил (ВПС) Ізраїля нещодавно атакували об'єкт "Хезболли", який використовувався для "управління своїм вогневим і оборонним комплексом" та був частиною підземного об'єкта, який раніше вже був ціллю ізраїльських ударів.

"Останніми днями Збройні сили Ізраїля виявила спроби терористичної організації "Хезболла" відновити цей об'єкт, тому терористична інфраструктура в цьому районі була атакована", - заявило військове командування.

Зокрема зазначається, що наявність атакованого об'єкта й спроба його відновити є "грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном".