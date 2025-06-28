ЦАХАЛ ліквідував ключового терориста "Хезболли" Хасана Мухаммада Хаммуді. Він був відповідальним за атаки на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїля.

"Сьогодні Армія оборони Ізраїля завдала удару і ліквідувала терориста Хасана Мухаммада Хаммуді в районі Куніне на півдні Лівану, який був відповідальним за протитанкові ракетні комплекси "Хезболли" в секторі Бінт-Джбейль", - повідомив ЦАХАЛ. За даними військових Ізраїля, під час війни терорист керував численними протитанковими ракетними атаками на територію Ізраїлю. "ЦАХАЛ продовжуватиме операції з усунення будь-якої загрози для Держави Ізраїль", - зазначили військові.