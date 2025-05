Сила людей. HR-рішення, які принесли АНЦ, Carlsberg та МХП реальні результати

Мережа аптек АНЦ — вистояти в часи кризи можна лише командою

Початок повномасштабного вторгнення став серйозним випробуванням для мережі аптек АНЦ. Першочерговим завданням було убезпечити людей і водночас зберегти стабільну роботу аптек навіть у найскладніших регіонах. Перед HR-командою постали питання, що потребували миттєвих рішень: як підтримати емоційний стан співробітників, як не втратити сервіс через брак кадрів.

"Ці виклики безпосередньо впливали на бізнес-результати — від стабільності операцій до обсягів продажів. Але саме людська підтримка стала точкою опори — завдяки згуртованості команд ми змогли швидко адаптуватися й не допустити зупинки аптечної мережі навіть в умовах бойових дій", — розповідають у компанії.

У відповідь на нову реальність в АНЦ впровадили централізовану систему кризової комунікації з персоналом, включаючи мобільні канали інформування, цілодобову гарячу лінію та чат-боти. Як зазначають у компанії, це дало змогу оперативно реагувати на запити співробітників, швидко вирішувати побутові та організаційні питання — від релокації до відновлення графіків роботи.

Паралельно інформували про програми психологічної допомоги, адаптували систему мотивації до нових реалій. Гнучкі графіки роботи, підтримка на побутовому рівні та посилення взаємодії всередині команд допомогли зняти частину стресу та відновити ефективність роботи.

Ще одним стратегічним кроком стала ставка на розвиток внутрішнього резерву. АНЦ розширила навчальні програми і значно пришвидшила процес адаптації нових співробітників. У ситуації, коли ринок праці був надзвичайно обмежений, це рішення стало справжнім проривом.

"Результат — збереження стабільної присутності АНЦ в усіх ключових регіонах, мінімізація плинності кадрів та зростання рівня залученості персоналу. Наприклад, у 2023 році понад 65% керівних посад у роздрібі були закриті через внутрішнє підвищення, а не зовнішній рекрутинг", — кажуть у компанії.

Фокус HR-стратегії АНЦ у 2025 році — стабільність через розвиток. "Навіть в умовах турбулентності люди прагнуть зростати, отримувати нові ролі, розвивати свої навички. Тому наша мета — створити для них максимальну кількість таких можливостей у межах компанії", — розповідають в АНЦ.

Серед пріоритетів — масштабування системи навчання через запуск онлайн-платформи для мікронавчання та кар'єрного розвитку, побудованої за принципами learning in the flow of work. Також компанія готує нові програми для розвитку майбутніх лідерів серед керівників аптек.

Водночас АНЦ усвідомлює нові виклики: необхідність зберігати емоційний ресурс команд і посилювати конкурентоспроможність на тлі зростаючої конкуренції з боку міжнародних гравців.

"Але ми впевнені, що інвестувати у людей — значить інвестувати в майбутнє компанії", — підсумовують у мережі аптек.

МХП — розвиток команд через корпоративну освітню екосистему

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій і один з двадцяти найкращих роботодавців України за версією Forbes — перетворила розвиток персоналу на стратегічну перевагу. У компанії створено повноцінну self-learning екосистему, де знання — це не зовнішній ресурс, а внутрішній капітал.

"Ми інвестуємо у людей, бо переконані: майбутнє компанії формують мотивовані, кваліфіковані й упевнені у собі професіонали", — пояснює Оксана Снарська, керівниця центру навчання персоналу МХП.

В основі цієї стратегії — мережа внутрішніх професійних шкіл, які охоплюють понад 10 спеціалізованих напрямків. Сьогодні в МХП функціонує вже 7 шкіл — від HR-школи до Інституту інженерної справи.

Серед найунікальніших — Школа м’ясного сомельє, яка готує персональних консультантів для клієнтів, та Агрошкола, що охоплює рівні від стартового до керівного, з фокусом на формування внутрішнього кадрового резерву. Також діють CBD-академії, Школа бізнес-аналітиків, програми для продажників на міжнародних активах тощо.

Як пояснює Оксана Снарська, рішення про створення внутрішніх освітніх платформ має кілька стратегічних переваг. Одна з них — збереження унікальної експертизи. У компанії накопичена значна база специфічних знань, які неможливо отримати через зовнішнє навчання. Особливо це стосується таких вузькопрофільних напрямів, як птахівництво, адже в Україні існує лише декілька вищих навчальних закладів, які готують зоотехніків, і навчальна програма не приділяє достатньо уваги цій галузі.

Важливим моментом є й адаптація навчальних програм до реалій бізнесу. Наприклад, у HR-школі навчання триває 11 місяців і завершується захистом власного Capstone-проєкту на основі реального виклику для компанії. Також, на відміну від універсальних курсів, корпоративні школи використовують реальні кейси й дані компанії, що дозволяє навчати співробітників на практичному досвіді.

Освітня екосистема МХП включає різні формати навчання: від інтенсивних триденних воркшопів до восьмимісячних програм із фінальними кваліфікаційними проєктами. Деякі програми, такі як HR-школа та Школа аналітиків, реалізуються у партнерстві з зовнішніми експертами, тоді як інші повністю забезпечуються внутрішніми тренерами-експертами.

Ефективність підходу підтверджується цифрами: середній приріст знань у випускників Агрошколи становить 31%, а індекс лояльності (Net Promoter Score, NPS) — 93%. Це свідчить про те, що внутрішня система навчання не лише закриває кадрові потреби, а й сприяє глибшій залученості працівників.

У планах компанії — подальше розширення освітньої екосистеми. Зокрема, зараз готується запуск Школи бренд-маркетолога у співпраці з Києво-Могилянською бізнес-школою (KMBS), розвиток Школи закупівельника, а також Школи зоотехнії.

"Для нас корпоративне навчання — не тимчасове рішення, а довгострокова стратегія розвитку. В умовах, коли зовнішній ринок праці не може повністю забезпечити потреби в спеціалістах, МХП доводить, що великі бізнеси можуть створювати повноцінні корпоративні екосистеми знань, що не тільки задовольняють потреби окремих компаній, але й підвищують кваліфікацію працівників галузі загалом", — підсумовують у компанії.

PJSC Carlsberg Ukraine — культура зростання, де кожен і кожна відчувають свою значимість

PJSC Carlsberg Ukraine — найбільший данський бізнес в Україні. Компанія є частиною Carlsberg Group — одного з провідних виробників з широким портфелем пива та інших напоїв, а також одного з найкращих роботодавців світу.

Компанія представлена в Україні з 1996 року, має три заводи й понад 1400 співробітників. За ці роки бізнес розширив портфель брендів, відкрив локальну броварню, розвинув партнерства та експорт до нових країн.

Наприкінці 2024 року PJSC Carlsberg Ukraine анонсувала оновлену корпоративну культуру, націлену передусім на зростання співробітників. А вже навесні 2025-го потрапила до рейтингу найкращих роботодавців України, посівши 8 місце з-понад 270 компаній.

В основу успіху PJSC Carlsberg Ukraine покладено пошук талантів та формування ефективних, вмотивованих, професійних команд. На тлі викликів, пов’язаних із війною, компанія реалізувала низку ініціатив, спрямованих на підтримку, розвиток та зміцнення довіри співробітників до роботодавця.

Бізнес зберіг заробітні плати для мобілізованих, розширив штат на понад 100 людей, зокрема створивши нові ролі, як-от провідного фахівця з реінтеграції. Компанія інвестувала у покращення безпекових умов на заводах, будівництво підземного укриття на території однієї з пивоварень, а також модернізацію офісів.

Щороку PJSC Carlsberg Ukraine переглядає заробітні плати співробітників. У 2024 році це відбулося двічі.

Компанія пропонує розширений соціальний пакет та підтримку добробуту співробітників, що включає комплексну систему страхування (життя, здоров’я, нещасних випадків, а також медичне страхування для родичів), фінансову підтримку у складних життєвих обставинах, додаткові оплачувані відпустки, компенсації за мобільний зв’язок і транспорт, професійний розвиток за рахунок компанії, а також допомогу у зв’язку з важкими захворюваннями, сімейними подіями чи втратами, і спеціальну підтримку для працівників та їхніх рідних, які постраждали внаслідок воєнних дій.

PJSC Carlsberg Ukraine формує культуру справедливості, інклюзивності та різноманіття. У компанії вірять, що справжня сила криється в розмаїтті думок, досвіду та ідей. Щорічне опитування "Мій голос" дозволяє кожному співробітнику вільно та анонімно висловити свою думку.

Додатково діють програми відкритої комунікації, такі як "Кава з генеральним директором", а також регулярні зустрічі з топменеджментом. Це формує культуру діалогу, відкритості та залученості.

Один із пріоритетів компанії — розвиток програм стажування. PJSC Carlsberg UKraine регулярно відвідує ярмарки вакансій, співпрацює з університетами задля пошуку молодих спеціалістів як на виробництво, так і в офіс.

"Ми будуємо довгострокову систему підготовки талантів і створюємо реальні кар’єрні можливості всередині компанії. У 2024 році до регіональної та локальної програм стажування приєдналися 33 стажери", — говорять у компанії.

За перші місяці 2025 року група молодших фахівців локальної програми стажування вже налічує 22 студенти від 3 до 6 курсів.

"PJSC Carlsberg Ukraine будує свою корпоративну культуру навколо людей. Основні цінності, які ми розвиваємо, — це довіра, відкритість, відповідальність і підтримка. Ми створюємо безпечне, комфортне середовище, де кожен може реалізувати себе, розвиватися і відчувати, що його робота має значення. У цьому полягає наша конкурентна перевага на ринку праці", — додають у компанії.