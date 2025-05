Сила людей. HR-решения, которые принесли АНЦ, Carlsberg и МХП реальные результаты

Сеть аптек АНЦ — выстоять в кризис можно только командой

Начало полномасштабного вторжения стало серьeзным испытанием для сети аптек АНЦ. Первоочередной задачей было обезопасить людей и одновременно сохранить стабильную работу аптек даже в самых сложных регионах. Перед HR-командой встали вопросы, требующие немедленных решений: как поддержать эмоциональное состояние сотрудников, как не потерять качество сервиса из-за нехватки кадров.

"Эти вызовы напрямую влияли на бизнес-результаты — от стабильности операций до объeмов продаж. Но именно человеческая поддержка стала точкой опоры — благодаря сплоченности команд мы смогли быстро адаптироваться и не допустить остановки аптечной сети даже в условиях боевых действий", — рассказывают в компании.

В ответ на новую реальность в АНЦ внедрили централизованную систему кризисной коммуникации с персоналом, включая мобильные каналы информирования, круглосуточную горячую линию и чат-боты. Как отмечают в компании, это позволило оперативно реагировать на запросы сотрудников, быстро решать бытовые и организационные вопросы — от релокации до восстановления графиков работы.

Параллельно информировали о программах психологической помощи, адаптировали систему мотивации под новые реалии. Гибкие графики, бытовая поддержка и усиление командного взаимодействия помогли снизить стресс и восстановить эффективность работы.

Еще одним стратегическим шагом стала ставка на развитие внутреннего резерва. АНЦ расширила обучающие программы и значительно ускорила процесс адаптации новых сотрудников. В ситуации, когда рынок труда был крайне ограничен, это решение стало настоящим прорывом.

"Результат — сохранение стабильного присутствия АНЦ во всех ключевых регионах, минимизация текучести кадров и рост вовлеченности персонала. Например, в 2023 году более 65% руководящих позиций в рознице были закрыты за счeт внутреннего повышения, а не внешнего рекрутинга", — говорят в компании.

Фокус HR-стратегии АНЦ в 2025 году — стабильность через развитие. "Даже в условиях турбулентности люди стремятся расти, получать новые роли, развивать навыки. Поэтому наша цель — создать для них максимальное количество таких возможностей внутри компании", — рассказывают в АНЦ.

Среди приоритетов — масштабирование системы обучения через запуск онлайн-платформы для микрообучения и карьерного развития, построенной по принципу learning in the flow of work. Также компания готовит новые программы для развития будущих лидеров среди руководителей аптек.

В то же время АНЦ осознаeт новые вызовы: необходимость сохранять эмоциональный ресурс команд и усиливать конкурентоспособность на фоне растущей конкуренции со стороны международных игроков.

"Но мы уверены: инвестировать в людей — значит инвестировать в будущее компании", — подытоживают в сети аптек.

МХП — развитие команд через корпоративную образовательную экосистем

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий и один из двадцати лучших работодателей Украины по версии Forbes — превратила развитие персонала в стратегическое преимущество. В компании создана полноценная self-learning экосистема, где знания — это не внешний ресурс, а внутренний капитал.

"Мы инвестируем в людей, потому что убеждены: будущее компании формируют мотивированные, квалифицированные и уверенные в себе профессионалы", — объясняет Оксана Снарская, руководитель центра обучения персонала МХП.

В основе этой стратегии — сеть внутренних профессиональных школ, охватывающих более 10 специализированных направлений. Сегодня в МХП функционируют уже 7 школ — от HR-школы до Института инженерного дела.

Среди самых уникальных — Школа мясного сомелье, которая готовит персональных консультантов для клиентов, и Агрошкола, охватывающая уровни от стартового до руководящего с акцентом на формирование внутреннего кадрового резерва. Также работают CBD-академии, Школа бизнес-аналитиков, программы для продавцов на международных активах и др.

Как объясняет Оксана Снарская, решение о создании внутренних образовательных платформ имеет ряд стратегических преимуществ. Одно из них — сохранение уникальной экспертизы. В компании накоплена значительная база специфических знаний, которые невозможно получить через внешнее обучение. Особенно это касается узкопрофильных направлений, таких как птицеводство, ведь в Украине есть лишь несколько вузов, где готовят зоотехников, и учебные программы не уделяют достаточного внимания этой отрасли.

Важным моментом является и адаптация учебных программ к реалиям бизнеса. Например, в HR-школе обучение длится 11 месяцев и завершается защитой собственного Capstone-проекта на основе реального вызова для компании. Также, в отличие от универсальных курсов, корпоративные школы используют реальные кейсы и данные компании, что позволяет учить сотрудников на практическом опыте.

Образовательная экосистема МХП включает разные форматы обучения: от интенсивных трeхдневных воркшопов до восьмимесячных программ с финальными квалификационными проектами. Некоторые программы, такие как HR-школа и Школа аналитиков, реализуются в партнeрстве с внешними экспертами, тогда как другие полностью обеспечиваются внутренними тренерами-экспертами.

Эффективность подхода подтверждается цифрами: средний прирост знаний у выпускников Агрошколы составляет 31%, а индекс лояльности (Net Promoter Score, NPS) — 93%. Это свидетельствует о том, что внутренняя система обучения не только закрывает кадровые потребности, но и способствует глубокой вовлеченности сотрудников.

В планах компании — дальнейшее расширение образовательной экосистемы. В частности, готовится запуск Школы бренд-маркетолога в сотрудничестве с Киевско-Могилянской бизнес-школой (KMBS), развитие Школы закупщика, а также Школы зоотехнии.

"Для нас корпоративное обучение — не временное решение, а долгосрочная стратегия развития. В условиях, когда внешний рынок труда не может полностью обеспечить потребности в специалистах, МХП доказывает, что крупный бизнес способен создавать полноценные корпоративные экосистемы знаний, которые не только удовлетворяют потребности отдельных компаний, но и повышают квалификацию работников отрасли в целом", — подытоживают в компании.

PJSC Carlsberg Ukraine — культура роста, где каждый чувствует свою значимость

PJSC Carlsberg Ukraine — крупнейший датский бизнес в Украине. Компания является частью Carlsberg Group — одного из ведущих производителей с широким портфелем пива и других напитков, а также одного из лучших работодателей мира.

Компания представлена ​​в Украине с 1996 года, имеет три завода и более 1400 сотрудников. За эти годы бизнес расширил портфель брендов, открыл локальную пивоварню, развил партнерства и экспорт в новые страны.

В конце 2024 года PJSC Carlsberg Ukraine анонсировала обновлeнную корпоративную культуру, нацеленную прежде всего на рост сотрудников. А уже весной 2025 года попала в рейтинг лучших работодателей Украины, заняв 8 место из более чем 270 компаний.

В основу успеха PJSC Carlsberg Ukraine положены поиск талантов и формирование эффективных, мотивированных, профессиональных команд. На фоне вызовов, связанных с войной, компания реализовала ряд инициатив, направленных на поддержку, развитие и укрепление доверия сотрудников к работодателю.

Бизнес сохранил заработные платы для мобилизованных, расширил штат на более 100 человек, в частности создав новые роли, например ведущего специалиста по реинтеграции. Компания инвестировала в улучшение условий безопасности на заводах, строительство подземного укрытия на территории одного из пивоварений, а также модернизацию офисов.

Каждый год PJSC Carlsberg Ukraine пересматривает зарплаты сотрудников. В 2024 году это происходило дважды.

Компания предлагает расширенный социальный пакет и поддержку благополучия сотрудников, включая комплексную систему страхования (жизни, здоровья, от несчастных случаев, а также медицинскую страховку для родственников), финансовую помощь в сложных жизненных обстоятельствах, дополнительные оплачиваемые отпуска, компенсации за мобильную связь и транспорт, профессиональное развитие за счeт компании, а также помощь в случае тяжeлых заболеваний, семейных событий или утрат и специальную поддержку для работников и их близких, пострадавших в результате военных действий.

PJSC Carlsberg Ukraine формирует культуру справедливости, инклюзивности и разнообразия. В компании верят, что настоящая сила заключается в разнообразии взглядов, опыта и идей. Ежегодный опрос "Мой голос" позволяет каждому сотруднику свободно и анонимно высказать своё мнение.

Дополнительно действуют программы открытой коммуникации, такие как Кофе с генеральным директором, а также встречи с топменеджментом. Это формирует культуру диалога, открытости и вовлеченности.

Один из приоритетов компании – развитие программ стажировки. PJSC Carlsberg UKraine регулярно посещает ярмарки вакансий, сотрудничает с университетами для поиска молодых специалистов как на производство, так и в офис.

"Мы строим долгосрочную систему подготовки талантов и создаeм реальные карьерные возможности внутри компании. В 2024 году к региональной и локальной программам стажировки присоединились 33 стажера", — говорят в компании.

За первые месяцы 2025 года группа младших специалистов локальной программы стажировки уже насчитывает 22 студента с 3 по 6 курс.

"PJSC Carlsberg Ukraine строит свою корпоративную культуру вокруг людей. Основные ценности, которые мы развиваем, — это доверие, открытость, ответственность и поддержка. Мы создаeм безопасную, комфортную среду, где каждый может реализовать себя, развиваться и ощущать значимость своей работы. В этом заключается наше конкурентное преимущество на рынке труда", — добавляют в компании.