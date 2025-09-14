ua en ru
Сікорський запропонував Заходу збивати дрони і ракети РФ над Україною

Неділя 14 вересня 2025 22:19
Сікорський запропонував Заходу збивати дрони і ракети РФ над Україною Фото: Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники і ракети в повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Як уточнюється, пропозицію було зроблено після інциденту, коли російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі.

"Якщо ви запитаєте мене особисто: нам варто подумати про це. Технічно ми, НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може ухвалювати поодинці, а тільки разом зі своїми союзниками", - сказав Сікорський.

Крім того, міністр пропонує скоординований підхід до боротьби з російським тіньовим флотом у Балтійському морі.

За словами урядовця, Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином "контролювати вхід цих старовинних кораблів у Балтійське море".

"Якщо хоча б один із цих російських кораблів, два з яких уже затонули в Азовському морі, затоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безвідсоткових масштабів", - попередив він.

Російські дрони в Польщі та ініціатива Sky Shield

Нагадаємо, в ніч на 10 серпня, коли Росія масово атакувала Україну, приблизно 20 безпілотників РФ залетіли в повітряний простір Польщі.

У зв'язку з цим країна підняла в небо бойову авіацію і вперше збивала цілі РФ. Відомо, що сили ППО збили 4 безпілотники, і уламки 16 дронів вже знайшли.
У відповідь на те, що сталося, НАТО розпочало операцію "Східний страж", а також сьогодні стало відомо, що польський президент підписав резолюцію про згоду на перекидання військ НАТО до Польщі.

Також в Le Monde сьогодні вийшов матеріал, в якому йдеться, що сотні європейських і американських політиків підтримують українську ініціативу Sky Shield, яка дозволила б Європі збивати російські дрони і ракети над західною і центральною частиною України.

