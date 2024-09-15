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Сікорський закликав позбавити українських чоловіків соцвиплат у країнах ЄС

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Країни західної Європи мають переглянути підходи щодо допомоги українцям, щоб стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES).

За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків".

Він не виключив, що подібні немалі суми виплачують у Нідерландах і Франції.

"Є простий метод допомогти Україні - припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову - це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", - закликав Сікорський та підкреслив, що Польща не надає подібної соціальної підтримки.

Таку ініціативу підтримав і офіційний Київ.

"Я підтримую ідею, яку висловив міністр Сікорський", – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на панельній дискусії YES.

Соцвиплати українцям у країнах ЄС

Станом на лютий 2024 року у світі було зареєстровано близько 6,5 млн біженців з України.

В ЄС продовжили до 2026 року тимчасовий захист для українців, але європейські уряди дедалі більше посилюють умови для біженців з України.

Раніше ПАРЄ погодила рішення про виплату фіндопомоги нашим громадянам при поверненні в Україну.

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