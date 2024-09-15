Сікорський закликав позбавити українських чоловіків соцвиплат у країнах ЄС

За його словами, нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, адже пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

В якості прикладу, міністр навів Німеччину. Він зазначив, що українці в цій країні отримують значну допомогу, - "виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків".

Він не виключив, що подібні немалі суми виплачують у Нідерландах і Франції.

"Є простий метод допомогти Україні - припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову - це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", - закликав Сікорський та підкреслив, що Польща не надає подібної соціальної підтримки.

Таку ініціативу підтримав і офіційний Київ.

"Я підтримую ідею, яку висловив міністр Сікорський", – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на панельній дискусії YES.