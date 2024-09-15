Сикорский призвал лишить украинских мужчин соцвыплат в странах ЕС

По его словам, нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, поскольку предлагает экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста.

В качестве примера, министр привел Германию. Он отметил, что украинцы в этой стране получают значительную помощь, - "выплаты более 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье речь может идти о более 1000 евро в месяц на человека, и это распространяется также на мужчин".

Он не исключил, что подобные немалые суммы выплачивают в Нидерландах и Франции.

"Есть простой метод помочь Украине - прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва - это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", - призвал Сикорский и подчеркнул, что Польша не предоставляет подобной социальной поддержки.

Такую инициативу поддержал и официальный Киев.

"Я поддерживаю идею, которую высказал министр Сикорский", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в ходе выступления на панельной дискуссии YES.