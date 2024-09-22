Сікорський про вступ України до ЄС: ми підтримуємо, але маємо свої вимоги

Заява Сікорського про Крим

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі відзначився скандальною заявою про Крим. Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН.

Виходячи з позиції Сікорського, таким чином, питання "приналежності" Криму можна було б відкласти на 20 років і пізніше врегулювати за допомогою "референдуму".

У МЗС України відреагували на заяву голови польського профільного міністерства, заявивши, що територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів, а Крим - це Україна. А в Меджлісі заяву Сикорського назвали неприпустимою.

Пізніше Сікорський спробував виправдатися за свою заяву про Крим, сказавши, що його пропозиція нібито була гіпотетичною.

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