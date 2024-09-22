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Сікорський про вступ України до ЄС: ми підтримуємо, але маємо свої вимоги

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польща підтримує Україну у питанні вступу до ЄС. Але на цьому шляху у Варшави "є свої вимоги" до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

"Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - сказав він.

Заява Сікорського про Крим

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі відзначився скандальною заявою про Крим. Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН.

Виходячи з позиції Сікорського, таким чином, питання "приналежності" Криму можна було б відкласти на 20 років і пізніше врегулювати за допомогою "референдуму".

У МЗС України відреагували на заяву голови польського профільного міністерства, заявивши, що територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів, а Крим - це Україна. А в Меджлісі заяву Сикорського назвали неприпустимою.

Пізніше Сікорський спробував виправдатися за свою заяву про Крим, сказавши, що його пропозиція нібито була гіпотетичною.

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