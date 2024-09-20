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Глава МЗС Польщі спробував виправдати свою скандальну заяву про Крим

Вашингтон, П'ятниця 20 вересня 2024 21:05
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Глава МЗС Польщі спробував виправдати свою скандальну заяву про Крим Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримує територіальну цілісність України. А його пропозиція віддати Крим під мандат ООН пролунала у рамках гіпотетичної дискусії.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву польського міністра наводить Onet.

За його словами, немає жодних сумнівів у тому, що Польща підтримує територіальну цілісність України. І сам він неодноразово про це говорив.

"З іншого боку, на конференції (у Києві - ред.) була гіпотетична дискусія між експертами в режимі off the record (конфіденційно, без цитування), де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського - ред.) про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", - додав Сікорський.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Києва Сікорський заявив про те, що одним із варіантів у контексті Криму є передача півострова під мандат ООН. Це, за словами польського чиновника, було б потрібно "для проведення чесного референдуму".

Після цього глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підкреслив, що така пропозиція міністра закордонних справ Польщі є неприпустимою.

Як зазначив Чубаров, фактично польський чиновник запропонував Україні віддати Крим Росії.

У свою чергу, в Міністерстві закордонних справ України додали, що Крим завжди буде українським і в цьому питанні не допускаються компроміси.

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