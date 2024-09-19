Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН

Крим відіграє вирішальну роль у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Тому одним із варіантом розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві.

"Крим символічно важливий для Росії, особливо для (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, але стратегічно важливий для України. Я не бачу, як можна досягти миру без демілітаризації Криму", - заявив він.

Сікорський припустив, що одним із можливих варіантів розв'язання питання Криму могло б стати передання півострова під мандат ООН для проведення чесного референдуму після встановлення легітимних жителів.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", - заявив він.

Крім того, Сікорський підкреслив, що Захід, особливо США, зробили помилку, порадивши Україні не воювати за Крим у 2014 році.

"Якби українці воювали за Крим, навіть символічно, можливо, Путін не наважився б на агресію на Донбасі", - додав він.