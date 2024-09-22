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Сикорский про вступление Украины в ЕС: мы поддерживаем, но у нас есть свои требования

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польша поддерживает Украину в вовпросе вступления в ЕС. Но на этом пути у Варшавы "есть свои требования" к Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

"Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах по альянсу с Европой, поддержке Украины, физическому присутствию американских войск в Польше", - сказал он.

На вопрос, осложняются ли переговоры с Украиной, он ответил, что якобы "на Украине давят".

"В море она чувствует себя хорошо, на суше немного хуже. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас есть свои требования, как это бывает между соседями", - подчеркнул он.

Заявление Сикорского про Крым

Недавно министр иностранных дел Польши отметился скандальным заявлением про Крым. Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН.

Исходя из позиции Сикорского, таким образом вопрос "принадлежности" Крыма можно было бы отложить на 20 лет и позже урегулировать с помощью "референдума".

В МИД Украины отреагировали на заявление главы польского профильного министерства, заявив, что территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов, а Крым - это Украина. А в Меджлисе заявление Сикорского назвали недопустимым.

Позже Сикорский попытался оправдаться за свое заявление о Крыме, сказав, что его предложение якобы было гипотетическим.

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