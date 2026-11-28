Успіхи України у війні з Росією набирають обертів, і це помітно навіть з реакції російської пропаганди на удари в Африці. Водночас ракетний терор проти Києва не зламає українську армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.
"Я насправді бачу, що успіхи України набирають обертів. Просто подивіться, що про це кажуть російські пропагандисти: "Як українці сміють атакувати в Африці?". Непогано для нації та країни, саме існування яких вони заперечували", - заявив Сікорський 27 листопада.
Він також порівняв російські удари по Україні з бомбардуваннями Лондона нацистською Німеччиною за допомогою балістичних ракет Фау-2 наприкінці Другої світової.
"Київ можна знелюднити, але українська армія все одно стримуватиме наступ", - наголосив міністр.
Сікорський визнав, що в залякуванні, провокаціях і відправленні терористів автократії завжди матимуть перевагу над демократіями.
Окремо він зауважив, що його слова в Москві сприймають дуже серйозно, і це приносить йому особливе задоволення.
Нагадаємо, 22 листопада українські морські дрони атакували російські судна біля лівійського порту Бенгазі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження корвету "Меркурій" і показав кадри операції.
Згодом Зеленський визнав, що операцію провели без узгодження з європейськими партнерами. Через це Київ розкритикувала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.
Раніше Сікорський попереджав, що загнаний у кут Путін може вдатися до "чогось ризикованого". За його словами, можливості російського диктатора менші, ніж здавалося, але наміри ще гірші.
Також ми писали, що міністр попередив про нові загрози для Європи з боку Росії. Серед них він назвав кібератаки, підпали, диверсії на залізниці та використання тіньового флоту.