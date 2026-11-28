"Я действительно вижу, что успехи Украины набирают обороты. Просто посмотрите, что об этом говорят российские пропагандисты: "Как украинцы смеют атаковать в Африке?". Неплохо для нации и страны, само существование которых они отрицали", - заявил Сикорский 27 ноября.

Он также сравнил российские удары по Украине с бомбардировками Лондона нацистской Германией посредством баллистических ракет Фау-2 в конце Второй мировой.

"Киев можно обезлюдить, но украинская армия все равно будет сдерживать наступление", - подчеркнул министр.

Сикорский признал, что в запугивании, провокациях и отправлении террористов автократии всегда будут иметь преимущество над демократиями.

Отдельно он заметил, что его слова в Москве воспринимают очень серьезно, и это доставляет ему особое удовольствие.