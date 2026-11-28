Успіхи України у війні з Росією набирають обертів, і це помітно навіть з реакції російської пропаганди на удари в Африці. Водночас ракетний терор проти Києва не зламає українську армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

"Я насправді бачу, що успіхи України набирають обертів. Просто подивіться, що про це кажуть російські пропагандисти: "Як українці сміють атакувати в Африці?". Непогано для нації та країни, саме існування яких вони заперечували", - заявив Сікорський 27 листопада.

Він також порівняв російські удари по Україні з бомбардуваннями Лондона нацистською Німеччиною за допомогою балістичних ракет Фау-2 наприкінці Другої світової.

"Київ можна знелюднити, але українська армія все одно стримуватиме наступ", - наголосив міністр.

Сікорський визнав, що в залякуванні, провокаціях і відправленні терористів автократії завжди матимуть перевагу над демократіями.

Окремо він зауважив, що його слова в Москві сприймають дуже серйозно, і це приносить йому особливе задоволення.