Сикорский высмеял возмущение Москвы из-за ударов Украины в Африке
Успехи Украины в войне с Россией набирают обороты, и это заметно даже по реакции российской пропаганды на удары в Африке. В то же время, ракетный террор против Киева не сломает украинскую армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
"Я действительно вижу, что успехи Украины набирают обороты. Просто посмотрите, что об этом говорят российские пропагандисты: "Как украинцы смеют атаковать в Африке?". Неплохо для нации и страны, само существование которых они отрицали", - заявил Сикорский 27 ноября.
Он также сравнил российские удары по Украине с бомбардировками Лондона нацистской Германией посредством баллистических ракет Фау-2 в конце Второй мировой.
"Киев можно обезлюдить, но украинская армия все равно будет сдерживать наступление", - подчеркнул министр.
Сикорский признал, что в запугивании, провокациях и отправлении террористов автократии всегда будут иметь преимущество над демократиями.
Отдельно он заметил, что его слова в Москве воспринимают очень серьезно, и это доставляет ему особое удовольствие.
Напомним, 22 ноября украинские морские дроны атаковали российские суда у ливийского порта Бенгази. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение корвета Меркурий и показал кадры операции.
Впоследствии Зеленский признал, что операцию провели без согласования с европейскими партнерами . Из-за этого Киев раскритиковала премьер Италии Джорджа Мэлони.
Ранее Сикорский предупреждал, что загнанный в угол Путин может пойти на "чего-то рискованного" . По его словам, возможности российского диктатора меньше, чем казалось, но намерения еще хуже.
Также мы писали, что Министр предупредил о новых угрозах для Европы со стороны России. Среди них он назвал кибератаки, поджоги, диверсии на железной дороге и использование теневого флота.