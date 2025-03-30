Сікорський висловився про Путіна, загрозу Росії та назвав несподіваний сценарій

"Я думаю, ми не можемо бути впевнені в тому, що робитиме наш великий сусід Росія, поки Володимир Путін перебуває на чолі цієї країни", - сказав він.

За словами Сікорського, сьогоднішняРосія - це кривава диктатура, у ній більше політичних в'язнів, ніж у Радянському Союзі, який розвалюється, і вона створила ідеологію, промила людям мізки, змусивши їх повернутися в імперію.

"Тож Росія під цим керівництвом і з такою державною ідеологією становитиме загрозу доти, доки у неї буде таке керівництво", - додав він.

Водночас глава МЗС Польщі додав, що "існує сценарій, за якого у Росії просто почне не вистачати особового складу і техніки для продовження цієї агресивної війни".