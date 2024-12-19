РФ залишиться загрозою для Європи і після завершення війни в Україні, - Міноборони Фінляндії

Росія продовжить бути загрозою для європейських країн навіть після того, як війна в Україні завершиться. Москва може застосувати проти Європи військову силу.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Анті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Росія разом зі своїми союзниками залишиться небезпечним гравцем у Європі навіть після війни в Україні, і ми не можемо виключити можливість загрози європейським країнам із застосуванням військової сили", - наголосив глава Міноборони.

Варто зауважити, що протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією становить трохи більше 1271 кілометра.

Фінська влада після початку повномасштабної війни проти України ухвалила рішення про вступ до НАТО. Офіційно Фінляндія стала частиною Північноатлантичного альянсу минулого року.