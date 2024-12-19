РФ залишиться загрозою для Європи і після завершення війни в Україні, - Міноборони Фінляндії
Росія продовжить бути загрозою для європейських країн навіть після того, як війна в Україні завершиться. Москва може застосувати проти Європи військову силу.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Анті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Росія разом зі своїми союзниками залишиться небезпечним гравцем у Європі навіть після війни в Україні, і ми не можемо виключити можливість загрози європейським країнам із застосуванням військової сили", - наголосив глава Міноборони.
Варто зауважити, що протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією становить трохи більше 1271 кілометра.
Фінська влада після початку повномасштабної війни проти України ухвалила рішення про вступ до НАТО. Офіційно Фінляндія стала частиною Північноатлантичного альянсу минулого року.
Загроза Росії для НАТО
Нагадаємо, в Європі вже неодноразово допускали, що Росія може вторгнутися на територію країн НАТО.
Зокрема, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль наголошував, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже найближчими роками. Але, на його думку, це може бути локальна операція.
Водночас голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначав, що в разі нападу Росії країнам Альянсу необхідно буде завдавати ударів по російській території.
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