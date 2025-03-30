Сикорский высказался о Путине, угрозе России и назвал неожиданный сценарий

Россия будет нести угрозу для стран на континенте, пока ею руководит глава Кремля Владимир Путин. При этом не стоит исключать еще один сценарий.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
"Я думаю, мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока Владимир Путин находится во главе этой страны", - сказал он.
По словам Сикорского, сегодняшняя Россия - это кровавая диктатура, в ней больше политических заключенных, чем в разваливающемся Советском Союзе, и она создала идеологию, промыла людям мозги, заставив их вернуться в империю.
"Так что Россия под этим руководством и с такой государственной идеологией будет представлять угрозу до тех пор, пока у нее будет такое руководство", - добавил он.
В то же время глава МИД Польши добавил, что "существует сценарий, при котором у России просто начнет не хватать личного состава и техники для продолжения этой агрессивной войны".
В последнее время о том, что Россия может нести угрозу для стран Европы в границах НАТО стали говорить все чаще.
Буквально на днях издание Financial Times взяло интервью у министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Все трое считают, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для стран Балтии. Ведь РФ не прекратит перевооружение и переброску войск на северо-восточный фланг НАТО.
Еще одним поводом для беспокойства служит проведение масштабных военных учений "Запад", которые пройдут в России и Беларуси этой осенью.
Напомним, в декабре 2024 года министр обороны Финляндии Анти Хяккянен высказал достаточно неоднозначное мнение об угрозе со стороны России. По его словам, РФ продолжит быть угрозой для Европы и после того, как война в Украине завершится.
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