Сикорский высказался о Путине, угрозе России и назвал неожиданный сценарий

"Я думаю, мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока Владимир Путин находится во главе этой страны", - сказал он.

По словам Сикорского, сегодняшняя Россия - это кровавая диктатура, в ней больше политических заключенных, чем в разваливающемся Советском Союзе, и она создала идеологию, промыла людям мозги, заставив их вернуться в империю.

"Так что Россия под этим руководством и с такой государственной идеологией будет представлять угрозу до тех пор, пока у нее будет такое руководство", - добавил он.

В то же время глава МИД Польши добавил, что "существует сценарий, при котором у России просто начнет не хватать личного состава и техники для продолжения этой агрессивной войны".