Сікорський відреагував на умови Путіна щодо 30-денного перемир'я

Якщо Російська Федерація (РФ) занепокоєна постачанням допомоги Україні, їй слід відмовитися від підтримки з боку Ірану та КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

"Якщо Росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів", - написав Сікорський.

Можливе 30-денне перемир'я

У березні відбулась зустріч американської та української делегацій, під час якої Вашингтон запропонував Києву запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Україна ж підтримала пропозицію.

Режим тиші також порушувався під час телефонної розмови голови Білого дому Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна. Останній погодився на взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас він висунув низку вимог, серед яких, наприклад, зупинка мобілізації в Україні, а також повне припинення іноземної підтримки.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.