ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Сікорський відреагував на умови Путіна щодо 30-денного перемир'я

П'ятниця 21 березня 2025 13:48
UA EN RU
Сікорський відреагував на умови Путіна щодо 30-денного перемир'я Фото: Радослав Сікорський, голова Міністерства закордоннх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо Російська Федерація (РФ) занепокоєна постачанням допомоги Україні, їй слід відмовитися від підтримки з боку Ірану та КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

"Якщо Росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів", - написав Сікорський.

Можливе 30-денне перемир'я

У березні відбулась зустріч американської та української делегацій, під час якої Вашингтон запропонував Києву запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Україна ж підтримала пропозицію.

Режим тиші також порушувався під час телефонної розмови голови Білого дому Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна. Останній погодився на взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас він висунув низку вимог, серед яких, наприклад, зупинка мобілізації в Україні, а також повне припинення іноземної підтримки.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща Війна в Україні
NEWS
З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом