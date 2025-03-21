Сикорский отреагировал на условия Путина по 30-дневному перемирию

Если Российская Федерация (РФ) обеспокоена поставками помощи Украине, ей следует отказаться от поддержки со стороны Ирана и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

"Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов", - написал Сикорский.

Возможное 30-дневное перемирие

В марте состоялась встреча американской и украинской делегаций, во время которой Вашингтон предложил Киеву введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Украина же поддержала предложение.

Режим тишины также нарушался во время телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина. Последний согласился на взаимный отказ сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. В то же время он выдвинул ряд требований, среди которых, например, остановка мобилизации в Украине, а также полное прекращение иностранной поддержки.

Подробнее о том, о чем договорились стороны по версии Белого дома и версии Кремля - читайте в материале РБК-Украина.