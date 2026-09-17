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Сикорский отреагировал на угрозы Кремля об уничтожении Польши "за 2-3 дня"

12:28 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Сикорский отреагировал на угрозы Кремля об уничтожении Польши "за 2-3 дня" Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
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Россия будет иметь существенное преимущество в случае войны с Польшей, однако маловероятно, что сможет ее применить.

С таким заявлением выступил глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Дипломат отреагировал на громкие публичные угрозы помощника российского диктатора Николая Патрушева.

Последний недавно начал утверждать, что Россия способна уничтожить Польшу "за 2-3 дня", если между странами начнется война.

На этом фоне Сикорский отметил, что российские генералы угрожают его стране ядерной войной уже несколько десятилетий, а "пропагандисты Кремля делают это непрерывно".

"Советским, а теперь уже российским товарищам следует осознать соотношение сил. Они тоже должны понимать, на что идут, когда угрожают нам", - предупредил глава МИД Польши.

Сикорский публично признал, что ядерное оружие - это один из главных козырей России и ее серьезное преимущество.

Несмотря на это, пустить в ход этот инструмент она не может.

"Как Россия убедилась на примере Украины, это преимущество трудно использовать. Если бы Россия могла решить эту войну с помощью ядерного шантажа, она бы уже это сделала", - убежден глава МИД Польши.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что российский дипломат Сергей Лавров публично начал угрожать Европе "очень короткой" войной с Россией.

Более того, недавно он объявил о "начале настоящей войны" с Германией.

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