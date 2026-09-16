Лавров публічно пригрозив Європі "дуже короткою" війною
Війна Росії та Європи буде "дуже короткою", якщо вона все-таки розпочнеться.
З такою погрозою виступив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
Російський дипломат укотре почав запевняти, що Росія не готується до воєнного конфлікту із західними країнами і, мовляв, не зацікавлена в подібному.
Однак на цьому тлі він вирішив публічно пригрозити Європі, яка не приховує, що буде давати відсіч РФ у разі її вторгнення.
"Якщо Європа нападе на Росію, то це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою", - цинічно заявив Лавров.
Також він повторив тезу російського диктатора Володимира Путіна про те, що розміщення іноземного контингенту в Україні Москва одразу розцінить як оголошення війни.
Ба більше, глава МЗС РФ продовжує звинувачувати союзників Києва в тому, що Росія розпочала вторгнення в Україну. Власні злочини Кремль подає як наслідки "експансіоністської політики Заходу".
"Врегулювання в Україні передбачає виконання початкових завдань СВО", - цинічно додав Лавров.
На цьому поплічник Путіна не зупинився та звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито знищенні всього російського.
Окрім того, глава МЗС РФ збрехав, що Захід намагається безпосередньо втрутитися в голосування росіян на виборах до Держдуми як за кордоном, так і всередині РФ.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Росії несподівано оголосили про готовність до нових переговорів щодо врегулювання війни.
Ба більше, нещодавно Лавров заявив про "новий підхід" США до мирних перемовин.
Також ми писали, з якою публічною пропозицією президент Володимир Зеленський звернувся до диктатора Путіна.