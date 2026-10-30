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Сікорський різко відповів США на пропозицію пом'якшити риторику щодо Росії

21:25 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Сікорський різко відповів США на пропозицію пом'якшити риторику щодо Росії Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (РБК-Україна)
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Вашингтон просить європейських союзників пом'якшити риторику щодо Росії. У Польщі заявили про неприпустимість таких дій на тлі постійних ударів по Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Пентагон звернувся до деяких союзників по НАТО, зокрема країн Балтії, із проханням пом'якшити заяви про російську загрозу.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті категорично не погодився з подібним підходом, згадавши про ранковий удар росіян по залізничному вокзалу Дніпра.

"Я хотів би, щоб мені хтось пояснив, як реагувати на вбивство приблизно десятка пасажирів, наприклад, сьогодні вранці на залізничному вокзалі Дніпра", - наголосив Сікорський.

Він також підкреслив, що неможливо не протестувати проти агресивної війни, яка вже забрала понад мільйон життів.

Польський міністр окремо коментував присутність очільника МЗС Росії Сергія Лаврова на засіданні.

Сікорський оголосив, що традиційного групового фото з російським дипломатом не буде.

"Тому що я не єдиний, хто не хоче фотографуватися з Лавровим", - пояснив очільник МЗС Польщі.

За його словами, присутність представника РФ створює незручність для учасників зустрічі. Сікорський підкреслив, що п'ять років цієї кривавої війни мають нарешті закінчитися.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що протягом останніх тижнів представники Вашингтону, за даними Reuters, звернулися до кількох країн НАТО, зокрема країн Балтії, з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

У відповідь на заклики Вашингтона прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що підлещування російському диктатору Володимиру Путіну принесе лише приниження, оскільки країни Балтії чітко розуміють реальний масштаб загрози з боку РФ.

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Сполучені Штати Америки Польща Сікорський МИД Польши
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