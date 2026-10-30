Пентагон закликав країни Балтії пом’якшити риторику щодо Росії, - Reuters

Протягом останніх тижнів представники Пентагону звернулися до кількох країн НАТО, зокрема країн Балтії, з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Пентагоні аргументували це тим, що деякі заяви європейських лідерів та посадовців підривають безпеку континенту.

За словами джерел анентства, серед країн, які отримали заклики стримувати публічні заяви: Литва, Латвія та Естонія.

Водночас невідомо, чи були ці повідомлення, передані під час двосторонніх зустрічей, доведені до відома урядів інших європейських країн.

Один зі співрозмовників розповів, що серед коментарів, які привернули увагу американських посадовців, були зауваження європейських лідерів про те, що Росія опинилася в безвихідному становищі й вдається до дедалі відчайдушніших заходів, оскільки її вторгнення в Україну сповільнюється до повзучого темпу.

Вони зазначили, що одним із американських посадовців, які донесли це повідомлення, був керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі - ключова фігура в процесі поточного перегляду чисельності американських військ у Європі.

Водночас жоден зі співрозмовників не стверджував, що ці зауваження американська сторона висловлювала в конфронтаційній манері.

Також одне з джерел розповіло, що Колбі нещодавно сказав одному з балтійських чиновників, що не слід "дразнити" росіян.

За його словами, Колбі навів як приклад некорисної риторики публічні заяви європейців про те, що Росія "загнана в кут, як щур".

Ще один зі співрозмовників агентства розповів, що під час окремої недавньої зустрічі Пентагон закликав естонську делегацію бути "стриманою" у своїх заявах.

За словами одного з європейських посадовців, поради Пентагону, хоч і були висловлені в дружньому тоні, викликали здивування у європейців.