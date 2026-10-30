Сикорский резко ответил США на предложение смягчить риторику по отношению к России
Вашингтон просит европейских союзников смягчить риторику по отношению к России. В Польше заявили о недопустимости подобных действий на фоне постоянных ударов по Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Недавно в СМИ появилась информация, что Пентагон обратился к некоторым союзникам по НАТО, в частности, странам Балтии, с просьбой смягчить заявления о российской угрозе.
Глава польской дипломатии Радослав Сикорский во время встречи министров иностранных дел G20 в Атланте категорически не согласился с подобным подходом, упомянув о утреннем ударе россиян по железнодорожному вокзалу Днепра.
"Я хотел бы, чтобы мне кто-то объяснил, как реагировать на убийство примерно десятка пассажиров, например сегодня утром на железнодорожном вокзале Днепра", - подчеркнул Сикорский.
Он также подчеркнул, что невозможно не протестовать против агрессивной войны, которая уже унесла более миллиона жизней.
Польский министр особо комментировал присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании.
Сикорский объявил, что традиционного группового фото с российским дипломатом не будет.
"Потому что я не единственный, кто не хочет фотографироваться с Лавровым", - объяснил глава МИД Польши.
По его словам, присутствие представителя РФ создает неудобство для участников встречи. Сикорский подчеркнул, что пять лет этой кровавой войны должны, наконец, закончиться.
Напомним, РБК-Украина писала, что в течение последних недель представители Вашингтона, по данным Reuters, обратились в несколько стран НАТО, в частности, страны Балтии, с просьбой смягчить риторику относительно угрозы со стороны России.
В ответ на призывы Вашингтона премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что заискивание российскому диктатору Владимиру Путину принесет лишь унижение, поскольку страны Балтии четко понимают реальный масштаб угрозы со стороны РФ.