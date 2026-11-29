Про запуск Президентської академії напередодні повідомили на офіційному сайті президента Польщі та його сторінках у соціальних мережах.

"Сьогодні Польщі потрібні молоді лідери, які змінять нашу країну на краще... Запрошую вас взяти участь у Президентській академії", - заявив сам Навроцький.

Як зазначається на сайті глави польської держави, Президентська академія 2027 року - це безкоштовна освітня програма для молоді віком від 18 до 30 років. До участі запрошують тих, хто готовий долучатися до суспільного, наукового, культурного або спортивного життя, а також розвивати лідерські навички та готуватися до ролей майбутніх представників еліти й державного кадрового резерву Польщі.

Навчання триватиме з 28 листопада 2026 року до 30 вересня 2027 року. Організатором виступає Канцелярія президента Республіки Польща спільно з Молодіжною радою президента.

Коментуючи цю ініціативу, Сікорський заявив, що не бачить у президента конституційних повноважень для організації освітніх заходів коштом платників податків.

"Хіба це не зловживання владою?" - написав глава МЗС у соцмережі X.

Що важливо розуміти, відносини між Каролем Навроцьким і Радославом Сікорським досі залишаються напруженими. Однією з причин протистояння є відмова президента призначати послів.

Суперечка щодо дипломатичних призначень триває з березня 2024 року, коли аналогічні розбіжності виникли між урядом і тодішнім президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Сікорський звинувачує нинішнього главу держави в блокуванні кандидатур послів і "саботажі держави".