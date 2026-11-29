О запуске Президентской академии сообщили на официальном сайте президента Польши и на его страницах в социальных сетях.

"Сегодня Польше нужны молодые лидеры, которые изменят нашу страну в лучшую сторону... Приглашаю вас принять участие в Президентской академии", - заявил Навроцкий.

Как отмечается на сайте главы польского государства, Президентская академия 2027 года - это бесплатная образовательная программа для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. К участию приглашают тех, кто готов участвовать в общественной, научной, культурной или спортивной жизни, а также развивать лидерские навыки и готовиться к роли будущих представителей элиты и государственного кадрового резерва Польши.

Обучение продлится с 28 ноября 2026 года по 30 сентября 2027 года. Организатором программы выступает Канцелярия президента Республики Польша совместно с Молодежным советом президента.

Комментируя эту инициативу, Сикорский заявил, что не видит у президента конституционных полномочий для организации образовательных мероприятий за счет налогоплательщиков.

"Разве это не злоупотребление властью?" - написал глава МИД в соцсети X.

При этом отношения между Каролем Навроцким и Радославом Сикорским по-прежнему остаются напряженными. Одной из причин противостояния стал отказ президента назначать послов.

Спор вокруг дипломатических назначений продолжается с марта 2024 года, когда аналогичные разногласия возникли между правительством и тогдашним президентом Польши Анджеем Дудой.

Сикорский обвиняет нынешнего главу государства в блокировании кандидатур послов и "саботаже государства".