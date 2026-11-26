Глава МЗС Польщі назвав головні перешкоди для України на шляху до ЄС
На шляху України до членства в ЄС найскладнішими для Києва можуть стати питання транспорту, сільського господарства та захисту прав нацменшин. Викликом у відносинах із Польщею буде історична політика.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Сенаті.
Він заявив, що сподівається на відкриття всіх переговорних кластерів до кінця року. Водночас польський міністр наголосив, що цей крок не означатиме завершення переговорів, а лише запустить процес виконання необхідних умов для членства в ЄС.
"Але це також буде відкриття процесу, який не буде простим, особливо у сфері транспорту, сільського господарства, для деяких країн - питання нацменшин, а для нас також - історичні питання",
Польський міністр додав, що у нього складається враження, що українці "вже знають, що для них це не буде легким процесом".
"Я їм кажу: процес входження є складним, але ціль вартує цього", - підкреслив глава МЗС Польщі.
Нагадаємо, посол України в ЄС Тарас Качка припускав, що переговорні кластери щодо євроінтеграції можуть бути закриті вже у 2027 році. За його словами, досвід Литви свідчить, що виконати всю роботу можна за 12-18 місяців.
Раніше РБК-Україна також писало, що Єврокомісія змінила переговорну позицію щодо євроінтеграції України, частково врахувавши вимоги Польщі стосовно захисту фермерів і перевізників.