Сікорський протролив росіян через брехню про дрони у Польщі

Дрони РФ у Польщі

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька дронів залетіли на територію Польщі. Для їхнього знищення вперше було задіяно польську авіацію.

Загалом на території Польщі виявили уламки 16 російських безпілотників, що перетнули кордон під час обстрілу України. Прем’єр Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни порушували щонайменше 19 разів.

Через інцидент НАТО вперше активувало статтю 4 Північноатлантичного договору у відповідь на проникнення російських дронів у Польщу.

У Польщі вже стартувала операція "Східний вартовий" за кілька днів після вторгнення російських безпілотників.