Сикорский протроллил россиян из-за лжи о дронах в Польше

Дроны РФ в Польше

Напомним, во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько дронов залетели на территорию Польши. Для их уничтожения впервые была задействована польская авиация.

Всего на территории Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников, которые пересекли границу во время обстрела Украины. Премьер Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны нарушали по меньшей мере 19 раз.

Из-за инцидента НАТО впервые активировало статью 4 Североатлантического договора в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

В Польше уже стартовала операция "Восточный страж" через несколько дней после вторжения российских беспилотников.