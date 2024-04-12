Сікорський дорікнув Конгресу США через затримку допомоги для України

Він зазначив, що Україні вже не вистачає ракет до ППО, тому це ставить під загрозу гуманітарну ситуацію в країні.

Сікорський заявив, що російські удари по цивільній інфраструктурі України є військовим злочином. При цьому міністр наголосив, що Київ уже тривалий час просить розблокувати допомогу від Сполучених Штатів.

"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за одною. Скоро українські міста можуть залишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців", - підкреслив він.

Крім цього Сікорський нагадав, як президент США Джо Байден відвідав Київ перед першою річницею повномасштабного вторгнення Росії і запевняв у підтримці України. Він також нагадав, що проєкт про додаткову військову допомогу Україні чекає рішення Конгресу США фактично із серпня минулого року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення... Питання потрібно винести на голосування, щоб кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія завдаватиме нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням", - заявив міністр.

