Сигнал Трампу чи випадковість? Моді пропустить головний саміт року в Азії

Нарендра Моді повідомив, що замість особистої участі він приєднається до заходу онлайн.

За словами прем’єра Малайзії Анвара Ібрагіма, таке рішення пов’язане зі святкуванням Діпавалі, яке в цей час триває в Індії. Анвар повідомив, що розмовляв із Моді телефоном і з розумінням поставився до його рішення, привітавши індійський народ зі святом.

Однак відмова Моді від участі в саміті збіглася з напруженням у відносинах між Нью-Делі та Вашингтоном.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Індію на саміті, ймовірно, представить міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар. Експерти вважають, що відсутність Моді може бути не лише жестом поваги до свята, а й дипломатичним сигналом на тлі торговельного тиску з боку США.

Зазначимо, що для США Індія довгий час була одним із ключових партнерів у протистоянні з Китаєм. Однак зараз Індія все більше і більше демонструє прагнення до стратегічної автономії - тобто не хоче бути лише "підрядником" США у геополітиці.

Дійсно, хоча економічні та стратегічні інтереси індійсько-американського партнерства досі існують, особисті стосунки між Моді та Трампом тепер характеризуються більшою холодністю.

Що відомо про саміт АСЕАН у Куала-Лумпурі

Саміт АСЕАН традиційно проводять раз на два роки члени Асоціації держав Південно-Східної Азії.

АСЕАН об'єднує 10 країн: Малайзію, Індонезію, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней, В'єтнам, Лаос, М'янму і Камбоджу. Часто захід доповнюється розширеними форматами із залученням лідерів великих держав і регіональних партнерів, зокрема США, Китаю та країн ЄС.

Ці зустрічі присвячені економічному, політичному, безпековому й соціально-культурному розвитку країн регіону.