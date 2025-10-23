RU

Сигнал Трампу или случайность? Моди пропустит главный саммит года в Азии

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и китайский лидер Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Индии Нарендра Моди неожиданно отказался от участия в саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, где он мог бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Нарендра Моди сообщил, что вместо личного участия он присоединится к мероприятию онлайн.

По словам премьера Малайзии Анвара Ибрагима, такое решение связано с празднованием Дипавали, которое в это время проходит в Индии. Анвар сообщил, что разговаривал с Моди по телефону и с пониманием отнесся к его решению, поздравив индийский народ с праздником.

Однако отказ Моди от участия в саммите совпал с напряжением в отношениях между Нью-Дели и Вашингтоном.

Местные СМИ сообщают, что Индию на саммите, вероятно, представит министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар. Эксперты считают, что отсутствие Моди может быть не только жестом уважения к празднику, но и дипломатическим сигналом на фоне торгового давления со стороны США.

Отметим, что для США Индия долгое время была одним из ключевых партнеров в противостоянии с Китаем. Однако сейчас Индия все больше и больше демонстрирует стремление к стратегической автономии - то есть не хочет быть лишь "подрядчиком" США в геополитике.

Действительно, хотя экономические и стратегические интересы индийско-американского партнерства до сих пор существуют, личные отношения между Моди и Трампом теперь характеризуются большей холодностью.

Что известно о саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре

Саммит АСЕАН традиционно проводят раз в два года члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

АСЕАН объединяет 10 стран: Малайзию, Индонезию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу. Часто мероприятие дополняется расширенными форматами с привлечением лидеров крупных государств и региональных партнеров, в частности США, Китая и стран ЕС.

Эти встречи посвящены экономическому, политическому, политическому, безопасностному и социально-культурному развитию стран региона.

 

Напомним, что после санкций и отказа западных стран от закупок нефти у Москвы, Индия стала крупнейшим покупателем российского сырья, которое продается со скидкой.

На этом фоне Трамп объявил о 50% пошлине на индийский экспорт, обвинив страну в чрезмерной торговле с Россией.

Параллельно в СМИ появляется информация, что Индия начинает переходить с российской нефти на другую. В частности, индийская компания Reliance Industries постепенно увеличивает закупки ближневосточной нефти, и готова в ближайшее время разместить больше заказов.

Подробный разбор, сколько нефти у РФ покупает Индия, почему она это делает и смог ли Трамп остановить импорт - читайте в материале РБК-Украина.

