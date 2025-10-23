ua en ru
Сигнал Трампу чи випадковість? Моді пропустить головний саміт року в Азії

Четвер 23 жовтня 2025 05:50
UA EN RU
Сигнал Трампу чи випадковість? Моді пропустить головний саміт року в Азії Фото: прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і китайський лідер Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді несподівано відмовився від участі в саміті АСЕАН у Куала-Лумпурі, де він міг би зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Нарендра Моді повідомив, що замість особистої участі він приєднається до заходу онлайн.

За словами прем’єра Малайзії Анвара Ібрагіма, таке рішення пов’язане зі святкуванням Діпавалі, яке в цей час триває в Індії. Анвар повідомив, що розмовляв із Моді телефоном і з розумінням поставився до його рішення, привітавши індійський народ зі святом.

Однак відмова Моді від участі в саміті збіглася з напруженням у відносинах між Нью-Делі та Вашингтоном.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Індію на саміті, ймовірно, представить міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар. Експерти вважають, що відсутність Моді може бути не лише жестом поваги до свята, а й дипломатичним сигналом на тлі торговельного тиску з боку США.

Зазначимо, що для США Індія довгий час була одним із ключових партнерів у протистоянні з Китаєм. Однак зараз Індія все більше і більше демонструє прагнення до стратегічної автономії - тобто не хоче бути лише "підрядником" США у геополітиці.

Дійсно, хоча економічні та стратегічні інтереси індійсько-американського партнерства досі існують, особисті стосунки між Моді та Трампом тепер характеризуються більшою холодністю.

Що відомо про саміт АСЕАН у Куала-Лумпурі

Саміт АСЕАН традиційно проводять раз на два роки члени Асоціації держав Південно-Східної Азії.

АСЕАН об'єднує 10 країн: Малайзію, Індонезію, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней, В'єтнам, Лаос, М'янму і Камбоджу. Часто захід доповнюється розширеними форматами із залученням лідерів великих держав і регіональних партнерів, зокрема США, Китаю та країн ЄС.

Ці зустрічі присвячені економічному, політичному, безпековому й соціально-культурному розвитку країн регіону.

Нагадаємо, що після санкцій і відмови західних країн від закупівель нафти у Москви, Індія стала найбільшим покупцем російської сировини, яка продається зі знижкою.

На цьому фоні Трамп оголосив про 50% мито на індійський експорт, звинувативши країну у надмірній торгівлі з Росією.

Паралельно в ЗМІ з'являється інформація, що Індія починає переходити з російської нафти на іншу. Зокрема, індійська компанія Reliance Industries поступово збільшує закупівлі близькосхідної нафти, і готова найближчим часом розмістити більше замовлень.

Докладний розбір, скільки нафти у РФ купує Індія, чому вона це робить і чи зміг Трамп зупинити імпорт - читайте в матеріалі РБК-Україна.

