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"Сигнал для России". НАТО перебрасывает в Европу новые силы

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Брюссель, Пятница 09 сентября 2022 15:30
"Сигнал для России". НАТО перебрасывает в Европу новые силы Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО размещает в европейских странах новые силы. Это должно послужить России сигналом, что альянс готов защищать свои територии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он заявил, что НАТО перебрасывает к восточным границам новые силы, чтобы укрепить этот фланг.

"Это однозначный сигнал, что организация будет защищать каждый дюйм своей территории", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он прокомментировал войну в Украине, заявив, что украинские военные должны продолжать сражение. Генсек отметил, что альянс будет помогать Украине переходить на оружие "натовского" образца.

"Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам", - заявил он.

Напомним, вчера на авиабазе Рамштайн прошло очередное заседание Контактной группы по обороне Украине.

Подробнее об итогах встречи и выделенной для Украины военной помощи можно узнать в материале РБК-Украина.

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НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
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