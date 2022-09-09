"Сигнал для России". НАТО перебрасывает в Европу новые силы

НАТО размещает в европейских странах новые силы. Это должно послужить России сигналом, что альянс готов защищать свои територии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он заявил, что НАТО перебрасывает к восточным границам новые силы, чтобы укрепить этот фланг.

"Это однозначный сигнал, что организация будет защищать каждый дюйм своей территории", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он прокомментировал войну в Украине, заявив, что украинские военные должны продолжать сражение. Генсек отметил, что альянс будет помогать Украине переходить на оружие "натовского" образца.

"Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам", - заявил он.