Сигнал Росії? НАТО може відправити до Фінляндії новітні розвідувальні дрони
НАТО може відправити новітні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БпЛА) RQ-4D до фінляндського містечка Пірккала, яке стане базою для дронів протягом кількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Згідно з даними джерел, випробування дронів у Фінляндії розпочнуться вже у червні. Наразі триває будівництво систем, які необхідні для тимчасової бази. Зокрема для управління безпілотниками потрібні фахівці, які спеціалізуються на них.
"Розміщення безпілотників у Фінляндії дасть змогу, зокрема, здійснювати моніторинг морських районів Норвегії", - пише Yle.
Що відомо про RQ-4D або Phoenix
Дрони вже здійснювали польоти в повітряному просторі Фінляндії з осені 2023-го. Зокрема їх використовували для моніторингу східного кордону Альянсу.
Серед особливостей RQ-4D:
- розмах крила складає 40 метрів;
- радіус польоту - 16 тисяч кілометрів;
- коли дрон перебуває у повітрі, його важко виявити неозброєним оком, оскільки висота польоту може досягти до 18 кілометрів.
БпЛА обладнаний різними радами й датчиками, які збирають інформацію.
Зазвичай RQ-4D вилітають з італійської бази Сігонелла, яка розташована на Сицилії.
"НАТО розглядає можливість створення другої бази для безпілотників на додаток до сицилійської, однак, за даними Yle, рішення про будівництво і місце не ухвалено. У створенні бази зацікавлені також Норвегія і Польща. Фінляндія вже запропонувала НАТО свої аеродроми. Авіабаза ВПС Пірккала вважається найбільш підходящим місцем", - пише видання.
Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Фінляндія очікує на подальше нарощування Росією військ уздовж спільного кордону після завершення повномасштабної війни в Україні.
Водночас голова Білого дому Дональд Трамп, коментуючи безпекову ситуацію довкола країни, заявив, що "зовсім не стурбований цим" та додав, що Фінляндія і Норвегія "будуть у повній безпеці".
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