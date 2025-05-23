Сигнал Росії? НАТО може відправити до Фінляндії новітні розвідувальні дрони

НАТО може відправити новітні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БпЛА) RQ-4D до фінляндського містечка Пірккала, яке стане базою для дронів протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Згідно з даними джерел, випробування дронів у Фінляндії розпочнуться вже у червні. Наразі триває будівництво систем, які необхідні для тимчасової бази. Зокрема для управління безпілотниками потрібні фахівці, які спеціалізуються на них.

"Розміщення безпілотників у Фінляндії дасть змогу, зокрема, здійснювати моніторинг морських районів Норвегії", - пише Yle.

Що відомо про RQ-4D або Phoenix

Дрони вже здійснювали польоти в повітряному просторі Фінляндії з осені 2023-го. Зокрема їх використовували для моніторингу східного кордону Альянсу.

Серед особливостей RQ-4D:

розмах крила складає 40 метрів;

радіус польоту - 16 тисяч кілометрів;

коли дрон перебуває у повітрі, його важко виявити неозброєним оком, оскільки висота польоту може досягти до 18 кілометрів.

БпЛА обладнаний різними радами й датчиками, які збирають інформацію.

Зазвичай RQ-4D вилітають з італійської бази Сігонелла, яка розташована на Сицилії.

"НАТО розглядає можливість створення другої бази для безпілотників на додаток до сицилійської, однак, за даними Yle, рішення про будівництво і місце не ухвалено. У створенні бази зацікавлені також Норвегія і Польща. Фінляндія вже запропонувала НАТО свої аеродроми. Авіабаза ВПС Пірккала вважається найбільш підходящим місцем", - пише видання.