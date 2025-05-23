Сигнал России? НАТО может отправить в Финляндию новейшие разведывательные дроны
НАТО может отправить новейшие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) RQ-4D в финляндский городок Пирккала, который станет базой для дронов в течение нескольких недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Согласно данным источников, испытания дронов в Финляндии начнутся уже в июне. Сейчас идет строительство систем, которые необходимы для временной базы. В частности для управления беспилотниками нужны специалисты, которые специализируются на них.
"Размещение беспилотников в Финляндии позволит, в частности, осуществлять мониторинг морских районов Норвегии", - пишет Yle.
Что известно о RQ-4D или Phoenix
Дроны уже совершали полеты в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023-го. В частности их использовали для мониторинга восточной границы Альянса.
Среди особенностей RQ-4D:
- размах крыла составляет 40 метров;
- радиус полета - 16 тысяч километров;
- когда дрон находится в воздухе, его трудно обнаружить невооруженным глазом, поскольку высота полета может достичь до 18 километров.
БпЛА оборудован различными радарами и датчиками, которые собирают информацию.
Обычно RQ-4D вылетают с итальянской базы Сигонелла, которая расположена на Сицилии.
"НАТО рассматривает возможность создания второй базы для беспилотников в дополнение к сицилийской, однако, по данным Yle, решение о строительстве и месте не принято. В создании базы заинтересованы также Норвегия и Польша. Финляндия уже предложила НАТО свои аэродромы. Авиабаза ВВС Пирккала считается наиболее подходящим местом", - пишет издание.
Напомним, как писало РБК-Украина, Финляндия ожидает дальнейшего наращивания Россией войск вдоль общей границы после завершения полномасштабной войны в Украине.
В то же время глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя ситуацию с безопасностью вокруг страны, заявил, что "совсем не обеспокоен этим" и добавил, что Финляндия и Норвегия "будут в полной безопасности".
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