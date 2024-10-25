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Сигнал Путіну. В ЦПД пояснили значення заяви Лукашенка про участь військ КНДР у війні

П'ятниця 25 жовтня 2024 10:09
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Сигнал Путіну. В ЦПД пояснили значення заяви Лукашенка про участь військ КНДР у війні Фото: глава білоруського режима Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Своєю заявою про участь військ КНДР у війні Олександр Лукашенко дав важливий сигнал главі Кремля Володимиру Путіну. Він стосується участі Білорусі у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Лукашенко сказав це не просто так. Йому байдуже щодо КНДР. Він вкотре зазначив, що Білорусь не хоче брати участь у війні. Це також сигнал Путіну", - вважає він.

За словами Коваленка, Путін вже давно робить все, аби втягнути у війну Білорусь.

"І військових КНДР він закликав лише тому, що не вдалося отримати білорусів, що він хотів ще з минулого року", - констатував військовий.

Що сказав Лукашенко

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у залучення Володимиром Путіним військових Північної Кореї для посилення армії РФ. На його думку, це призведе до введення військ НАТО до України.

Аналітики Інституту вивчення війни, цитуючи Лукашенка, пишуть у звіті, що за його словами, якщо білоруси буде втягнуто у війну, це буде "шлях до ескалації", і що НАТО розгорне війська в Україні у відповідь на втручання іншої країни.

Він також вкотре заперечує причетність Мінська до повномасштабного вторгнення Росії до України, яке розпочалося частково з території Білорусі.

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