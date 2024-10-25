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Сигнал Путину. В ЦПД объяснили значение заявления Лукашенко об участии войск КНДР в войне

Украина, Пятница 25 октября 2024 10:09
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Сигнал Путину. В ЦПД объяснили значение заявления Лукашенко об участии войск КНДР в войне Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Своим заявлением об участии войск КНДР в войне Александр Лукашенко дал важный сигнал главе Кремля Владимиру Путину. Он касается участия Беларуси в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Лукашенко сказал это не просто так. Ему безразлично в отношении КНДР. Он в очередной раз отметил, что Беларусь не хочет участвовать в войне. Это тоже сигнал Путину", - считает он.

По словам Коваленко, Путин уже давно делает все, чтобы втянуть в войну Беларусь.

"И военных КНДР он призвал только потому, что не удалось получить белорусов, которых он хотел еще с прошлого года", - констатировал военный.

Что сказал Лукашенко

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что не верит в привлечение Владимиром Путиным военных Северной Кореи для усиления армии РФ. По его мнению, это приведет к введению войск НАТО в Украину.

Аналитики Института изучения войны, цитируя Лукашенко, пишут в отчете, что по его словам, если беларусы будем втянуты в войну, это будет "путь к эскалации", и что НАТО развернет войска в Украине в ответ на вмешательство другой страны.

Он также в очередной раз отрицает причастность Минска к полномасштабному вторжению России в Украину, которое началось частично с территории Беларуси.

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