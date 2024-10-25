Сигнал Путину. В ЦПД объяснили значение заявления Лукашенко об участии войск КНДР в войне

Своим заявлением об участии войск КНДР в войне Александр Лукашенко дал важный сигнал главе Кремля Владимиру Путину. Он касается участия Беларуси в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Лукашенко сказал это не просто так. Ему безразлично в отношении КНДР. Он в очередной раз отметил, что Беларусь не хочет участвовать в войне. Это тоже сигнал Путину", - считает он.

По словам Коваленко, Путин уже давно делает все, чтобы втянуть в войну Беларусь.

"И военных КНДР он призвал только потому, что не удалось получить белорусов, которых он хотел еще с прошлого года", - констатировал военный.