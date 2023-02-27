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Сигнал Путіну. США, Німеччина та Польща можуть провести спільні військові маневри

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Берлін, Понеділок 27 лютого 2023 02:12
Сигнал Путіну. США, Німеччина та Польща можуть провести спільні військові маневри Фото: США, Німеччина та Польща можуть провести спільні військові маневри (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтон веде переговори з Берліном та Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса для телеканалу ARD.

Пісторіус повідомив, що наразі навчання "розглядаються", не навівши жодних інших подробиць.

За його словами, військові маневри в країні, що межує з Україною, послужили б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також і президентові Росії Володимиру Путіну.

НАТО "далеко не така слабка, як довгий час вважав" Путін, сказав глава Міноборони ФРН, зазначивши, що Альянс "набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року", до вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року.

З усім тим, "для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член Альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", додав Пісторіус.

Раніше міністр заявив, що закінчити війну в Україні можна кількома способами. Йдеться не лише про перемогу на полі бою, а й про переговори чи виведення російських військ.

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