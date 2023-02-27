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Сигнал Путину. США, Германия и Польша могут провести совместные военные маневры

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Берлин, Понедельник 27 февраля 2023 02:12
Сигнал Путину. США, Германия и Польша могут провести совместные военные маневры Фото: США, Германия и Польша могут провести совместные военные маневры (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса для телеканала ARD.

Писториус сообщил, что в настоящее время учения "рассматриваются", не приведя никаких других подробностей.

По его словам, военные маневры в стране, граничащей с Украиной, послужили бы "очень четким" сигналом союзникам по НАТО, а также и президенту России Владимиру Путину.

НАТО "далеко не так слаба, как долгое время считал" Путин, сказал глава Минобороны ФРГ, отметив, что Альянс "намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

Тем не менее "для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как самый важный европейский член Альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", добавил Писториус.

Ранее министр заявил, что закончить войну в Украине можно несколькими способами. Речь идет не только о победе на поле боя, но и о переговорах или выводе российских войск.

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