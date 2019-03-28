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В Сиэтле неизвестный устроил стрельбу на улице, есть жертвы

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 03:20
В Сиэтле неизвестный устроил стрельбу на улице, есть жертвы
Фото: стрельба в Сиэтле (Seattle Times)

В результате стрельбы погиб один человек, еще трое травмированы

В Соединенных Штатах Америки в городе Сиэтл (штат Вашингтон) неизвестный устроил стрельбу на улице, из-за чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seattle Times.

По данным полиции, в результате инцидента один человек погиб и трое пострадали. Правоохранители уже задержали подозреваемого

Известно, что среди пострадавших оказался водитель автобуса. Пассажиры при этом не пострадали. Раненых уже госпитализировали.

Напомним, в аэропорту турецкого города Кайсери двое полицейских открыли стрельбу. Между ними возникла ссора, после которой они начали стрелять друг в друга. Раненые полицейские доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ковеле произошла стрельба на остановке общественного транспорта. По данным полиции, стрельбу из пневматического оружия устроили семеро мужчин.

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