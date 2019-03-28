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У Сіетлі невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є жертви

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 03:20
У Сіетлі невідомий влаштував стрілянину на вулиці, є жертви
Фото: стрілянина в Сіетлі (Seattle Times)

В результаті стрілянини загинула одна людина, ще троє травмовані

У Сполучених Штатах Америки в місті Сіетл (штат Вашингтон) невідомий влаштував стрілянину на вулиці, через що постраждали кілька людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seattle Times.

За даними поліції, в результаті інциденту одна людина загинула і троє постраждали. Правоохоронці вже затримали підозрюваного

Відомо, що серед постраждалих опинився водій автобуса. Пасажири при цьому не постраждали. Поранених вже госпіталізували.

Нагадаємо, в аеропорту турецького міста Кайсері двоє поліцейських відкрили стрілянину. Між ними виникла сварка, після якої вони почали стріляти один в одного. Поранені поліцейські доставлені в лікарню.

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