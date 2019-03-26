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В турецком аэропорту произошла стрельба

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 16:28
В турецком аэропорту произошла стрельба
Фото: в аєропорту Турции произошла стрельба (twitter.com/ritakhoury10)

Двое полицейских открыли во вторник стрельбу

В аэропорту турецкого города Кайсери двое полицейских открыли стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

Сообщается, что между полицейскими возникла ссора, потом они начали стрелять друг в друга в зоне внутренних рейсов. Раненые полицейские доставлены в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции в городе Терджан в результате стрельбы в офисе муфтия пять человек погибли и двое получили ранения. В частности, во время собрания один из сотрудников муфтията открыл огонь по присутствующим из пистолета. Стрелявший попытался покончить жизнь самоубийством, был ранен и госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице.

Добавим, в Турции в результате стрельбы в университете Османгази погибли четыре человека. Инцидент произошел в четверг, 5 апреля, в городе Эскишехиир. Сообщалось, что погибшими являются научный сотрудник, помощник декана одного из факультетов, сотрудник секретариата факультета и преподаватель. 

Ранее сообщалось, что в Стамбуле неизвестный мужчина с крыши обстрелял прохожих из ружья. Полиция Стамбула задержала мужчину, открывшего стрельбу с крыши дома. 

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