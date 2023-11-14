"Сіетл" програв "Колорадо", "Едмонтон" звернув на шлях перемог: відео всіх голів вечора НХЛ

У регулярній першості Національної хокейної ліги в ніч проти вівторка відбулося всього два матчі. Перемоги здобули "Едмонтон Ойлерз" і "Колорадо Евеланш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

"Нафтовики" на домашньому льоду розібралися з "Нью-Йорк Айлендерс". У першому періоді команди обмінялися шайбами – Барзал кидком із центральної зони вивів гостей вперед, але згодом Драйзайтль "прошив" Сорокіна після сольного проходу.

Після безгольової другої 20-хвилинки далі забивав лише "Едмонтон". У фінальному періоді "Ойлерз" відзначилися трьома шайбами. Хайман і Макдевід зуміли реалізувати більшість, а Кейн на останніх хвилинах утік на порожні ворота та встановив остаточний результат.

Натомість у штаті Вашингтон дебют був за "Сіетлом". Підопічні Дейва Хекстола швидко відкрили рахунок, коли Танев зіграв на добиванні з "п'ятака" гостей. Згодом Веннберг у схожій ситуації, здавалося, подвоїв перевагу "Кракен". Утім, менеджер "Евеланш" використав челлендж і гол скасували.

Цей момент виявився ключовим. У другому та третьому періодах гра "Сіетла" геть розладналася, тож команда зазнала розгрому. Спершу Рантанен проштовхнув "диск" за лінію після виграного вкидання. Далі Колтон реалізував більшість, а на старті фінальної 20-хвилинки Макар класно кинув із дистанції. Шайби Друана та Нічушкіна лише ствердили успіх "Колорадо".

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