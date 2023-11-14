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"Сиэтл" проиграл "Колорадо", "Эдмонтон" свернул на путь побед: видео всех голов вечера НХЛ

Вторник 14 ноября 2023 11:34
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"Сиэтл" проиграл "Колорадо", "Эдмонтон" свернул на путь побед: видео всех голов вечера НХЛ Фото: "Эвеланш" укротили "Кракен" на выезде (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

В регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги в ночь на вторник состоялось всего два матча. Победы одержали "Эдмонтон Ойлерз" и "Колорадо Эвеланш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

"Нефтяники" на домашнем льду разобрались с "Нью-Йорк Айлендерс". В первом периоде команды обменялись шайбами – Барзал броском из центральной зоны вывел гостей вперед, но со временем Драйзайтль "прошил" Сорокина после сольного прохода.

После безголевой второй 20-минутки дальше забивал только "Эдмонтон". В финальном периоде "Ойлерз" отличились тремя шайбами. Хайман и Макдэвид сумели реализовать большинство, а Кейн на последних минутах убежал на пустые ворота и установил окончательный результат.

Зато в штате Вашингтон дебют был за "Сиэтлом". Подопечные Дэйва Хэкстола быстро открыли счет, когда Танев сыграл на добивании с "пятака" гостей. Впоследствии Веннберг в похожей ситуации, казалось, удвоил преимущество "Кракен". Впрочем, менеджер "Эвеланш" использовал челлендж и гол отменили.

Этот момент оказался ключевым. Во втором и третьем периодах игра "Сиэтла" совсем разладилась, поэтому команда потерпела разгром. Сначала Рантанен протолкнул "диск" за линию после выигранного вбрасывания. Дальше Колтон реализовал большинство, а на старте финальной 20-минутки Макар классно бросил с дистанции. Шайбы Друана и Ничушкина лишь подтвердили успех "Колорадо".

Все результаты вечера НХЛ:

  • "Эдмонтон" – "Айлендерс" – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
  • "Сиэтл" – "Колорадо" – 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

К слову, накануне форвард "Флориды" Райнхарт покорил обозревателей НХЛ четырьмя пунктами против "Чикаго".

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