"Сиэтл" проиграл "Колорадо", "Эдмонтон" свернул на путь побед: видео всех голов вечера НХЛ

В регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги в ночь на вторник состоялось всего два матча. Победы одержали "Эдмонтон Ойлерз" и "Колорадо Эвеланш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

"Нефтяники" на домашнем льду разобрались с "Нью-Йорк Айлендерс". В первом периоде команды обменялись шайбами – Барзал броском из центральной зоны вывел гостей вперед, но со временем Драйзайтль "прошил" Сорокина после сольного прохода.

После безголевой второй 20-минутки дальше забивал только "Эдмонтон". В финальном периоде "Ойлерз" отличились тремя шайбами. Хайман и Макдэвид сумели реализовать большинство, а Кейн на последних минутах убежал на пустые ворота и установил окончательный результат.

Зато в штате Вашингтон дебют был за "Сиэтлом". Подопечные Дэйва Хэкстола быстро открыли счет, когда Танев сыграл на добивании с "пятака" гостей. Впоследствии Веннберг в похожей ситуации, казалось, удвоил преимущество "Кракен". Впрочем, менеджер "Эвеланш" использовал челлендж и гол отменили.

Этот момент оказался ключевым. Во втором и третьем периодах игра "Сиэтла" совсем разладилась, поэтому команда потерпела разгром. Сначала Рантанен протолкнул "диск" за линию после выигранного вбрасывания. Дальше Колтон реализовал большинство, а на старте финальной 20-минутки Макар классно бросил с дистанции. Шайбы Друана и Ничушкина лишь подтвердили успех "Колорадо".

Все результаты вечера НХЛ: