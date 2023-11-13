Форвард "Флориди" з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадець був головною дійовою особою у перестрілці з "Чикаго" (4:3). Він закинув дві шайби та двічі асистував партнерам.

Довго команди не запрягали, оформивши по два голи в стартовому періоді. Райнхарт спершу асистував Екману-Ларссону, а потім у більшості "Пантерз" перед воротами підправив шайбу після кидка Ткачука від синьої лінії. У складі "Блекгокс" відзначилися Дікінсон і Бедард.

У другій 20-хвилинці Райнхарт знову вивів "Флориду" вперед, відправивши шайбу за лінію з від'ємного кута. Однак, перший номер цьогорічного драфту Бедард знову повернув "Чикаго" в гру. Та в третьому періоді "Пантерз" вирвали перемогу зусиллями Верхейге, якому асистували Ткачук і Райнхарт.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Далласа" Ваєтт Джонстон і вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексіс Лафреньєр. Перший закинув дві шайби та додав результативну передачу в розгромі "Міннесоти" (8:3). Натомість другий оформив дубль проти "Коламбуса" (4:3 Б).

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