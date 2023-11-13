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Форвард "Флориди" з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Санрайз, Понеділок 13 листопада 2023 10:19
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Форвард "Флориди" з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Александер Барков і Сем Райнхарт святкують взяття воріт (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив універсального нападника "Флориди Пантерз" Сема Райнхарта першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадець був головною дійовою особою у перестрілці з "Чикаго" (4:3). Він закинув дві шайби та двічі асистував партнерам.

Довго команди не запрягали, оформивши по два голи в стартовому періоді. Райнхарт спершу асистував Екману-Ларссону, а потім у більшості "Пантерз" перед воротами підправив шайбу після кидка Ткачука від синьої лінії. У складі "Блекгокс" відзначилися Дікінсон і Бедард.

У другій 20-хвилинці Райнхарт знову вивів "Флориду" вперед, відправивши шайбу за лінію з від'ємного кута. Однак, перший номер цьогорічного драфту Бедард знову повернув "Чикаго" в гру. Та в третьому періоді "Пантерз" вирвали перемогу зусиллями Верхейге, якому асистували Ткачук і Райнхарт.

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Далласа" Ваєтт Джонстон і вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Алексіс Лафреньєр. Перший закинув дві шайби та додав результативну передачу в розгромі "Міннесоти" (8:3). Натомість другий оформив дубль проти "Коламбуса" (4:3 Б).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Флорида" – "Чикаго" – 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
  • "Міннесота" – "Даллас" – 3:8 (2:3, 1:2, 0:3)
  • "Монреаль" – "Ванкувер" – 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)
  • "Рейнджерс" – "Коламбус" – 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
  • "Анахайм" – "Сан-Хосе" – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

До слова, напередодні форвард "Сент-Луїса" Шенн очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Колорадо".

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