У січні в Україну ввезли майже 17 тисяч авто з пробігом: названо лідерів ринку

Раніше ми писали, що українці в січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року. З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто.

За минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів. Тільки за останній місяць 2023 року було зареєстровано 5,9 тисячі нових машин. Загалом за весь 2023 рік у країні було зареєстровано майже 61 тисячу нових легкових автомобілів, що на 60,6% більше, ніж попереднього року.

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