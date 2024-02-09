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У січні в Україну ввезли майже 17 тисяч авто з пробігом: названо лідерів ринку

Фото: у січні в Україну ввезли майже 17 тисяч авто з пробігом (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Протягом січня українці ввезли до країни 16,7 тисячі легкових автомобілів. Порівняно із січнем 2023 року реєстрація ввезених авто збільшилася на 45%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram асоціації "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка у цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. На машини з дизельними двигунами припадає 29%, частка електромобілів склала 16%, а на машини з ГБО та гібриди – 5 та 4% відповідно.

Лідером серед ввезених машин із пробігом у січні став Volkswagen Golf. Середній вік уживаних машин, які у січні вперше отримали українські номери, становив 9,8 року.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей січня 2023 року увійшли:

  • Volkswagen Golf – 948 штук;
  • Renault Megane – 759 штук;
  • Skoda Octavia – 669 штук;
  • Volkswagen Passat – 599 штук;
  • Volkswagen Tiguan – 396 штук;
  • Nissan Leaf – 355 штук;
  • Audi A4 – 347 штук;
  • Audi Q5 – 334 штук;
  • Nissan Rogue – 330 штук;
  • Tesla Model 3 – 309 штук.

Раніше ми писали, що українці в січні 2024 року придбали близько 4,4 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 47% більше, ніж у першому місяці минулого року. З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 проданих авто.

За минулий рік українці придбали майже 61 тисячу нових автомобілів. Тільки за останній місяць 2023 року було зареєстровано 5,9 тисячі нових машин. Загалом за весь 2023 рік у країні було зареєстровано майже 61 тисячу нових легкових автомобілів, що на 60,6% більше, ніж попереднього року.

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Автомобільний ринок