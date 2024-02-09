В январе в Украину ввезли почти 17 тысяч авто с пробегом: названы лидеры рынка

Ранее мы писали, что украинцы в январе 2024 года приобрели около 4,4 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 47% больше, чем в первом месяце прошлого года. С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто.

За прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей. Только за последний месяц 2023 года было зарегистрировано 5,9 тысячи новых машин. Всего за весь 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тысяча новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в предыдущем году.

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