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У січні розпочнеться безкоштовна евакуація з Донецької області: деталі

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Донецька область, Вівторок 27 грудня 2022 16:41
У січні розпочнеться безкоштовна евакуація з Донецької області: деталі Фото: у січні розпочнеться безкоштовна евакуація з Донецької області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 2 січня розпочнеться безкоштовна евакуація цивільних мешканців Донецької області. Через активні бойові дії необхідно, щоб якомога більше людей покинули територію вже зараз, виїхавши у безпечніші регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорської міської ради.

"Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 2 січня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Тернопільської до Черкаської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що евакуація здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на чотири дні по парних числах.

Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно:

  • залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290, для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0961086048, 0961085224;
  • дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного потягу у Покровську;
  • оселитися у Черкаської області - це безкоштовно.

Влада надає такі соціальні гарантії:

  • безкоштовне житло у комунальних закладах Черкаської області;
  • гуманітарна допомога;
  • психологічна допомога;
  • медична допомога;
  • соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу "єДопомога".

У січні розпочнеться безкоштовна евакуація з Донецької області: деталі

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що жителів Херсонської області закликають евакуюватися, можуть залишитися без світла та води.

Також раніше ми писали, що за останні місяці з небезпечних районів України виїхали понад 87 тисяч людей.

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евакуація Донецька область Війна Росії проти України
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